«Живу в его голове бесплатно». Маск парировал выпад Байдена о попытке купить выборы

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на слова лидера США Джо Байдена, заявившего, что бизнесмен и его «богатые друзья» пытаются купить президентские выборы в стране. Ответ Маска появился в его аккаунте в соцсети X .

«Я живу в его голове совершенно бесплатно», — написал миллиардер в ответ на пост одного из пользователей X со скриншотом постов Байдена.

Ранее президент США признался, что устал от Маска и его «богатеньких друзей, пытающихся купить эти выборы».

Известно, что миллиардер много лет делал пожертвования кандидатам и от республиканцев, и от демократов. При этом, как отметила The New York Times, средства Маска, как правило, были равномерно разделены между ними.

В марте Маск заявил, что США нужна Республиканская партия у власти. В противном случае, по его мнению, «Америке наступит конец».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.