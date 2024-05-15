Жительница Тайваня несколько лет прятала останки отца ради его военных выплат | 360°

Мир 15 мая 2024, 09:34 Жительница Тайваня несколько лет прятала останки отца ради его военных выплат Женщина на Тайване прятала останки отца, чтобы получать его военную пенсию Freepik

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На Тайване местную жительницу заподозрили в том, что она долгое время скрывала смерть отца, чтобы получать его военные выплаты. Полиция нашла в ее доме останки пожилого мужчины, сообщил сайт Hindustan Times.

По данным издания, жительница Гаосюн не пустила в дом специалистов обработать ее жилище от лихорадки денге. За это ей выписали штраф в размере 60 тысяч тайваньских долларов. Вскоре ситуация повторилась — она вновь не позволила инспекторам провести дезинфекцию в своем доме.

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После этого представители власти заподозрили неладное, они стали расспрашивать женщину о местонахождении отца. Та утверждала, что пенсионер в доме для престарелых. Затем на допросе женщина заявила, что отца перевез в Китай ее брат. Проверив документы и записи, полиция установила, что отец подозреваемой не выезжал за пределы Тайваня, а ее брат умер 50 лет назад.

В ее доме прошли обыски, во время которых нашли мусорный пакет черного цвета с костями пожилого мужчины.

Отец подозреваемой после 20 лет службы в армии ушел на пенсию. Предположительно, женщина скрывала его смерть, чтобы забирать его выплаты себе.