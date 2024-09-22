Жительница ЮАР замерзла до смерти после аномального снегопада в стране

Сильный снегопад, обрушившийся на Южно-Африканскую Республику, унес жизнь женщины. Об этом сообщило издание IOL .

«Женщина застряла в такси, которое следовало по трассе „Йоханнесбург — Дурбан“ и было вынуждено остановиться из-за снегопада», — заявили журналисты.

В итоге машина попала в большую пробку, растянувшуюся на 30 километров. В автомобиле сильно понизилась температура, женщина замерзла и умерла от переохлаждения.

В издании отметили, что южноафриканские представители Красного креста оказывают помощь заблокированным водителям, приносят горячую еду.

Ранее стало известно, что власти ЮАР призвали армию к борьбе с последствиями аномального снегопада в государстве. Метеорологическая служба страны уже объявила предупреждение восьмого уровня о разрушительной метели. Оно действует в Ледисмите и Джайентс-Касле.