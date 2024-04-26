Жительница Британии перестала заниматься из-за загадочной болезни | 360°

Мир 26 апреля 2024, 06:01 Жительница Британии перестала заниматься из-за загадочной болезни MEN: британка три года не занималась сексом из-за странной болезни Freepik

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Жительница Британии три года не занималась сексом из-за загадочной инфекции мочевыводящих путей. Об этом сообщило издание Manchester Evening News.

По ее словам, впервые она почувствовала недомогание осенью 2021 года. Она испытывала болезненное жжение каждый раз, когда пользовалась туалетом или пыталась вступить в интимную связь.

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Девушка обратилась к врачу, который прописал ей курс антибиотиков, но лекарство не помогло. Тогда она попросила направление к урологу, но ей отказали, так как врач не увидел в ее анализах никаких нарушений.

Прошлой осенью девушка обратилась в частную клинику, заплатив за консультацию гинеколога 700 фунтов стерлингов, а затем и к урологу. К тому времени она посещала туалет от 10 до 15 раз в сутки, а ее интимная жизнь была поставлена на паузу из-за дискомфорта и боли.

«Главное, что меня действительно беспокоило, это необходимость ходить в туалет каждый раз, когда я пила воду. Это также повлияло на мою сексуальную жизнь, потому что я не мог иметь нормальных сексуальных отношений без того, чтобы это не причиняло боли», — рассказала она.

В итоге девушка подала официальную жалобу на врачей. Сейчас она собирает деньги на лечение.

Ранее врач-онколог Руслан Басанов рассказал, что регулярная половая жизнь снижает риски развития рака простаты.