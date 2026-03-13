Жительница Амстердама обнаружила подлинные работы Рембрандта в своем доме

Жительница Амстердама Шарлотта Майер обнаружила в своем доме подлинные работы Рембрандта. Они хранились в семье несколько десятилетий, но долгое время никто не подозревал об их истинной ценности. Об этом написал MIR24.TV со ссылкой на Good News Network.

Майер рассказала, что во время пандемии коронавируса на досуге решила полистать папку с гравюрами, доставшимися от деда. Некоторые из них оказались подписаны Рембрандтом ван Рейном. Однако она долго не обращалась к экспертам, полагая, что имеет дело с подделкой.

Когда же она все-таки вызвала команду оценщиков из городского музея Амстердама, те подтвердили — это подлинники. Дед Шарлотты собирал работы в 1900–1920 годах. Некоторые из них очень маленькие, не более нескольких сантиметров в длину.

Ее дед купил собрание из 35 работ Рембрандта всего за несколько гульденов, что в современной валюте составило бы несколько тысяч долларов. Учитывая, что сейчас работы Рембрандта продаются на аукционах за миллионы долларов, это была выгодная сделка.