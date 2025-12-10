Жители Техаса стали свидетелями падения метеорита

В американском штате Техас местные жители сняли на видео падение метеорита. Об этом сообщил aif.ru .

Космический объект с блестящим хвостом пронесся по небу и сгорел за считанные секунды. Пока неизвестно, где именно упал камень.

Тем временем на Земле начался метеорный поток Геминиды. Ожидается, что его пик придется на 13–14 декабря, и в эти ночи можно будет увидеть около 150 метеоров в час.