Жители индийской деревни забили вожака стаи волков-людоедов
Вожака растерзавшей 10 человек волчьей стаи забили до смерти в индийской деревне
Державшую в страхе в течении полугода жителей индийского штата Уттар-Прадеш стаю волков окончательно ликвидировали. Последним оставался вожак, которого забили жители деревни Мачапур поймавшие хищника во время нападения на козу. Об этом сообщило издание The Economic Times.
По данным издания, всего в стаю входили шесть волков. На их счету было 10 погибших жителей и более 40 пострадавших.
Для поимки хищников-людоедов Департамент лесного хозяйства штата организовал специальную операцию, к которой привлекли более 160 охотников. После поимки пяти волков на свободе оставался последний, который умудрялся уходить от преследования и путал следы.
Чиновники даже установили камеры около пещер, где обитала стая.
Но в итоге вожака забили жители деревни, которые заметили хищника, напавшего на козу.
«В течение многих дней сотрудники департамента пытались поймать этого последнего волка. Когда мы получили информацию о том, что в деревне лежит труп животного. Мы немедленно отправились туда со своей командой и увидели, что там лежит мертвый волк», — заявил представитель Департамента лесного хозяйства штата Аджит Сингх.
В начале февраля власти Муезерского района Карелии привлекли бригады охотников для отстрела стаи волков, которые загрызли десятки домашних собак. Глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая в комментарии 360.ru заявила, что хищники выходят к людям каждую зиму, но на этот раз их оказалось слишком много. Она добавила, что в основном волки нападали на собак, сидящих на цепях, которые не могли от них сбежать.