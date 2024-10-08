Жители индийской деревни забили вожака стаи волков-людоедов

Державшую в страхе в течении полугода жителей индийского штата Уттар-Прадеш стаю волков окончательно ликвидировали. Последним оставался вожак, которого забили жители деревни Мачапур поймавшие хищника во время нападения на козу. Об этом сообщило издание The Economic Times .

По данным издания, всего в стаю входили шесть волков. На их счету было 10 погибших жителей и более 40 пострадавших.

Для поимки хищников-людоедов Департамент лесного хозяйства штата организовал специальную операцию, к которой привлекли более 160 охотников. После поимки пяти волков на свободе оставался последний, который умудрялся уходить от преследования и путал следы.

Чиновники даже установили камеры около пещер, где обитала стая.

Но в итоге вожака забили жители деревни, которые заметили хищника, напавшего на козу.

«В течение многих дней сотрудники департамента пытались поймать этого последнего волка. Когда мы получили информацию о том, что в деревне лежит труп животного. Мы немедленно отправились туда со своей командой и увидели, что там лежит мертвый волк», — заявил представитель Департамента лесного хозяйства штата Аджит Сингх.

В начале февраля власти Муезерского района Карелии привлекли бригады охотников для отстрела стаи волков, которые загрызли десятки домашних собак. Глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая в комментарии 360.ru заявила, что хищники выходят к людям каждую зиму, но на этот раз их оказалось слишком много. Она добавила, что в основном волки нападали на собак, сидящих на цепях, которые не могли от них сбежать.