Видео со словами президента России Владимира Путина о завершении оккупации Германии СССР после вывода войск завирусилось в немецких соцсетях. Он напомнил, что в Германии продолжают находиться американские оккупационные войска.

Ролик о продолжающейся оккупации Германии безуспешно пытаются забанить, однако с момента озвучивания торговой сделки главы Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом практически ежедневно всплывает. Его лайкают тысячи немцев.

Российский лидер неоднократно заявлял, что находящиеся на территории Германии подразделения американской армии и юридически, и фактически остаются оккупационными.

В начале недели Трамп после переговоров с фон дер Ляйен в Шотландии сообщил, что США и ЕС заключили масштабную торговую сделку по энергоносителям и вооружениям. Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен раскритиковала соглашение, отметив, что страны Евросоюза получили худшие условия, чем одна Великобритания.