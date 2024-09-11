Жители Аризоны пожаловались на мешающее жить обучение украинских пилотов

Несколько некоммерческих организаций пожаловались на решение ВВС США изменить правила использования авиации при обучении иностранных пилотов в Аризоне. Полеты истребителей повысят пожарную опасность в местах проживания коренных народов, сообщила РИА «Новости» пресс-служба Peaceful Gila Skies.

Активистов возмутило, что военные расширили зону сброса горящих сигнальных ракет и отражателей, а также сократили минимальную высоту, на которой можно это делать. Peaceful Gila Skies заявила, что пять зон полетов авиации проходят над землями трех племен индейцев, и это скажется на их жизни.

«Количество разрешенных сигнальных ракет во всех MOA увеличивается с ежегодного роста на 20% до 85% в MOA Тумстона, что резко увеличивает риск возникновения пожара», — сказали представители организации.

Аналогичные заявления выпустили Peaceful Chiricahua Skies, Friends of Cave Creek Canyon, Southwestern Research Station, Chiricahua Regional Council и другие сообщества. Center for Biological Diversity подал иск из-за того, что план приняли без проведения общественных слушаний.

Пентагон в 2022 году анонсировал расширение программ полетов. Речь шла о трех военных авиабазах в штате Аризона. На одной из них базируется 162-е крыло ВВС Нацгвардии, которое обучает пилотированию F-16 иностранцев, в том числе украинцев.

ВСУ получили первые американские истребители в 2024 году. «Известия» сообщили, что в конце августа один из них потерпел крушение.