Жителей Швеции и Финляндии запугают американскими роликами о «российской угрозе»

СВР: Госдеп США распространит в соцсетях Швеции и Финляндии видео об угрозе РФ

Фото: Unsplash

Под патронажем Госдепа США в интернете распространят серию видеороликов о «российской угрозе», нацеленных на запугивание жителей Швеции и Финляндии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Короткометражные ролики, по полученной разведчиками информации, появятся в соцсетях и мессенджерах. Их презентуют под видом неоплачиваемого душевного порыва команды независимых экспертов и журналистов, которые решили раскрыть глаза европейцев на российскую пропаганду. На самом деле, по информации СВР, кампанию проведут под управлением Госдепа.

«Целевая аудитория проекта — население Швеции и Финляндии, которому необходимо вдолбить „вселенский страх“ перед надуманными Вашингтоном „территориальными аппетитами“ Москвы», — заявила СВР.

Именно мифом о «российской угрозе» обосновали вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил экс-представитель «Шведских демократов», отставной офицер Рогер Рихтхофф. Он сказал, что жителей этих стран специально запугали.

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