Сегодня 10:58 Житель Лондона случайно обнаружил в своем гараже коллекцию гравюр Сальвадора Дали
Жителю Лондона удалось случайно найти в своем гараже коллекцию гравюр, созданных всемирно известным художником Сальвадором Дали. Произведения были куплены в 1970-х годах всего за 600 долларов, написал
«Ридус» со ссылкой на аукционный дом Hansons.
Сейчас работы художника оцениваются приблизительно в пять тысяч долларов. За такую цену их планируют выставить на аукцион.
Специалисты в области искусства назвали эти работы «удивительной находкой».
Сегодня 12:20 Прием заявок на грант Фонда развития промышленности Подмосковья начнется 4 сентября
Сегодня 12:19 «О нем просто давно не говорили». Зачем экс-игрок «Локомотива» призвал убивать курян
Сегодня 12:19 Лекцию о Бородинском сражении провели для школьников в Химках
Сегодня 12:17 Ассоциация «Ресурс» провела сессию об энергетике и циклической экономике на форуме БРИКС
Сегодня 12:16 Антитеррористические учения прошли в 15 школах Солнечногорска
Сегодня 12:15 Чемпион мира по боксу провел мастер-класс для детей из Курска в Пушкино
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте