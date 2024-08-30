Житель Лондона случайно обнаружил в своем гараже коллекцию гравюр Сальвадора Дали

Жителю Лондона удалось случайно найти в своем гараже коллекцию гравюр, созданных всемирно известным художником Сальвадором Дали. Произведения были куплены в 1970-х годах всего за 600 долларов, написал «Ридус» со ссылкой на аукционный дом Hansons.

Сейчас работы художника оцениваются приблизительно в пять тысяч долларов. За такую цену их планируют выставить на аукцион.

Специалисты в области искусства назвали эти работы «удивительной находкой».

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