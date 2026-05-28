Житель Индии продал жену банде извращенцев для сексуальных утех

Мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги, но вскоре исчез. С заявлением о пропаже пришел его отец, и тут вскрылись подробности исчезновения первого мужчины.

Полиция начала расследование и выяснила, что первый обратившийся сам продал супругу банде извращенцев для сексуальных утех. Покупатели — его знакомые — заплатили 50 тысяч рупий, это около 37 тысяч рублей.

Члены группировки неоднократно насиловали женщину, отобрали у нее ювелирные украшения и продали их. Пострадавшую позже нашли, как и ее супруга.

Следствие завело уголовное дело против мужа и его шестерых знакомых. Мужчина оказался ранее судим за аналогичное преступление, он заманивал и похищал девушек. Задержанным инкриминируют торговлю людьми и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении женщины.