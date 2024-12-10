Жить и лечиться негде. За рубежом начали нарушать права россиян

Россияне, которые живут в другой стране или имеют жилье там, часто сталкиваются с несоблюдением имущественных прав и с проблемами в сфере здравоохранения. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, нарушение имущественных прав — это самая частая проблема у россиян в других государствах. Москалькова напомнила, что в соответствии со статьей 17 Всеобщей декларации прав человека никто не может лишить кого-то жилья, кроме как суд.

«Понуждают к продаже имущества за копейки, ставят в неравное положение в случае судебных тяжб по этому поводу <…> Но сложности возникают и в области здравоохранения», — сказала Москалькова.

Еще в феврале МИД Чехии предложил бессрочно продлить запрет на выдачу виз и разрешений на проживание в государстве (РВП) россиянам и белорусам. Чешское ведомство так решило из-за «продолжающегося конфликта на Украине».