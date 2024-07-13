Жертвами удара ЦАХАЛ в провинции Хан-Юнис стали более 70 человек

Минздрав Палестины: более 70 человек погибли из-за удара ЦАХАЛ в секторе Газа

Свыше 70 человек стали жертвами израильского удара на юге сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Палестины.

«Число погибших при совершенном оккупацией ужасном массовом убийстве граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис составило более 71», — заявили в министерстве.

Еще 289 человек пострадали. Некоторые раненые получили тяжелые травмы, с ними работают медицинские бригады.

По данным телеканала Al Arabiya, в результате атаки ЦАХАЛ погиб командир одного из подразделений палестинского движения ХАМАС Рафиа Саляма.

Жертвами действий израильской армии в секторе Газа 11 июля стали 50 палестинцев. Еще 54 человека получили ранения в результате бомбардировок и обстрелов.