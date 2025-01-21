Жертвами схода оползня на острове Ява в Индонезии стали 16 человек

Трагедией обернулось наводнение в деревне на острове Ява в Индонезии. Проливные дожди стали причиной выхода реки из берегов. Кроме того, камни и деревья повалились с гор. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на AP.
По данным главы местного агентства по борьбе со стихийными бедствиями Бергаса Катурсаси, при сходе оползня погибли как минимум 16 человек. Еще девять числятся пропавшими без вести.
В Индонезии, архипелаге из 17 000 островов, сезонные дожди проходят с октября по март. Часто они приводят к наводнениям и оползням.
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