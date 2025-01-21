Жертвами схода оползня на острове Ява в Индонезии стали 16 человек

Трагедией обернулось наводнение в деревне на острове Ява в Индонезии. Проливные дожди стали причиной выхода реки из берегов. Кроме того, камни и деревья повалились с гор. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на AP .

По данным главы местного агентства по борьбе со стихийными бедствиями Бергаса Катурсаси, при сходе оползня погибли как минимум 16 человек. Еще девять числятся пропавшими без вести.

В Индонезии, архипелаге из 17 000 островов, сезонные дожди проходят с октября по март. Часто они приводят к наводнениям и оползням.