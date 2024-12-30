Жертвами падения грузовика с моста в Эфиопии стали более 60 пассажиров

Более 60 пассажиров погибли при падении грузовика с моста в реку в Эфиопии

Перевозивший людей грузовик в эфиопской провинции Сидам сорвался с моста и упал в реку Галана. На месте погибли более 60 человек. Об этом сообщила пресс-служба областного бюро здравоохранения.

В ведомстве добавили, что в аварии выжили только четыре человека, которых забрали в больницу Бона прибывшие на место врачи.

По данным местных СМИ, авария произошла в 125 километрах от столицы региона Хавасы. Директор больницы Бона Ашенафи Блисо, уточнил, что одного из пострадавших доставили в центральную больницу провинции для усиленного лечения.

Власти провинции заявили, что в аварии погибли сотрудники одной из местных кофеен, а также участники свадебной церемонии, которые ехали домой.

В конце прошлой недели ехавший по маршруту Братск — Тулун пассажирский автобус столкнулся с лесовозом на трассе в Иркутской области.

Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, от полученных ран на месте скончались ребенок и взрослый, ранения различной степени тяжести получили шесть пассажиров, включая двух детей.