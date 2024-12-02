Жертвами драки футбольных фанатов в Гвинее стали десятки человек

Футбольный матч в гвинейском городе Нзекор привел к масштабной стычке фанатов, в которой погибли несколько десятков человек. Об этом со ссылкой на сотрудников морга местной больницы сообщило издание Barrons .

Один из медиков заявил, что трупов оказалось настолько много, что часть тел оставили лежать в коридорах больницы, потому что в морге закончились свободные места. По его оценке, счет жертв идет на несколько десятков.

Очевидцы конфликта заявили, что причиной недовольства болельщиков стало решение судьи в отношении одной из команд, которое тренер начал оспаривать. В результате фанаты ворвались на поле, где устроили массовое побоище.

По данным правительства страны, общее число погибших составило 56 человек. В пресс-службе кабмина подчеркнули, что пока специалисты подсчитали только тела, которые доставили в морг и больницу города. Там не исключили, что количество жертв вырастет.

Премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба призвал болельщиков прекратить противостояние и дать врачам и спасателям провести свою работу. Он подчеркнул, что власти страны внимательно следят за ситуацией.

Болельщики из Израиля снова стали участниками конфликта после нападения на них в Нидерландах. На этот раз они устроили драку с футбольными фанатами из Франции в ходе матча сборных двух стран, который проходил в Париже. Столкновения начались в самом начале игры, когда французы освистали включенный гимн Израиля.