Жертвами драки футбольных фанатов в Гвинее стали десятки человек
Правительство Гвинеи объявило о 56 погибших в драке футбольных фанатов
Футбольный матч в гвинейском городе Нзекор привел к масштабной стычке фанатов, в которой погибли несколько десятков человек. Об этом со ссылкой на сотрудников морга местной больницы сообщило издание Barrons.
Один из медиков заявил, что трупов оказалось настолько много, что часть тел оставили лежать в коридорах больницы, потому что в морге закончились свободные места. По его оценке, счет жертв идет на несколько десятков.
Очевидцы конфликта заявили, что причиной недовольства болельщиков стало решение судьи в отношении одной из команд, которое тренер начал оспаривать. В результате фанаты ворвались на поле, где устроили массовое побоище.
По данным правительства страны, общее число погибших составило 56 человек. В пресс-службе кабмина подчеркнули, что пока специалисты подсчитали только тела, которые доставили в морг и больницу города. Там не исключили, что количество жертв вырастет.
Премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба призвал болельщиков прекратить противостояние и дать врачам и спасателям провести свою работу. Он подчеркнул, что власти страны внимательно следят за ситуацией.
Болельщики из Израиля снова стали участниками конфликта после нападения на них в Нидерландах. На этот раз они устроили драку с футбольными фанатами из Франции в ходе матча сборных двух стран, который проходил в Париже. Столкновения начались в самом начале игры, когда французы освистали включенный гимн Израиля.