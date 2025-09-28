Жертвами давки на митинге индийского актера и политика Виджая стали 39 человек

Огромное скопление народа на предвыборном митинге объявившего о политической карьере индийского актера Виджая (полное имя — Джозеф Виджай Чандрашекхар) привело к давке, в которой погибли 39 жителей города Карур. Травмы различной степени тяжести получили не менее 100 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство штата Тамилад.

Среди погибших 13 мужчин, 17 женщин, а также девять детей.

На опубликованных индийским сайтом NDTV видео тысячи людей окружили автомобиль, с крыши которого Виджай разбрасывал бутылки с водой. В один момент толпа стала неуправляемой и устроила давку.

Правительство штата объявило, что проверка выявила нарушения правил проведения общественных акций. Власти добавили, что семьям погибших выплатят по одному миллиону индийских рупий (11 280 долларов).

В полиции штата уточнили, что митинг начался с опозданием на семь часов. Столь долгое ожидание привело к огромному наплыву сторонников Виджая.

В результате расследования следователи задержали главного помощника актера, занимающего пост генерального секретаря его партии TVK Нана Ананда и еще четырех человек.

Актер создал партию в 2024 году и заявил о намерении принять участие в выборах в начале следующего года.

Случай смертельной давки на устроенных Виджаем митингах не первый: в прошлом году во время собрания партии в давке погибли шесть человек. Власти назвали причиной трагедии резкое изменение места проведения акции, где толпа не могла разместиться.

В конце ноября на музыкальном фестивале в индийском штате Керала погибли четыре человека, более 60 получили ранения. Причиной паники в толпе стал внезапный ливень. С улицы люди бросились в стоящие рядом здания.