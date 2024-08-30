Женщине пригрозили тюрьмой из-за постов о сатанистах-педофилах

В Нидерландах женщина распространяла теории заговора о сети сатанистов-педофилов. Суд заставил ее прекратить свою деятельность, сообщило издание Dutch News .

Сам скандал разразился еще в 2021 году, когда трое мужчин стали рассказывать в СМИ и в соцсетях, что в 1980-х годах в городе якобы действовал сатанинский культ. Его члены сначала растлевали детей, а затем убивали.

Поверившие в эти рассказы люди стали привозить цветы на кладбище Бодегравена в память о детях, которые якобы пострадали от рук сатанистов. Однако в 2022 году суд доказал, что конспирологи делились ложной информацией.

Эти люди замолчали, но весной 2023 года жительница Нидерландов Элис Бесселинк продолжила их дело. Она начала публиковать в соцсетях посты и комментарии с информацией о сатанинском культе. Тогда суд в Гааге постановил, что за каждую новую публикацию последует наказание.

Бесселинк будет платить штраф в размере пять тысяч евро (более 508 тысяч рублей), пока общая сумма не достигнет 400 тысяч евро (свыше 40 миллионов рублей). Если женщина не остановится, то ее посадят в тюрьму.

Ранее в Москве осудили банду сатанистов, которая совершала ритуальные убийства в регионах России. Один из участников группировки получил пожизненное лишение свободы.