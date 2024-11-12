Жена Трампа не пойдет на знаковую встречу с Байденами
CNN: супруга Трампа откажется от встречи с Байденами в Белом доме
Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания не придет на встречу с четой Байденов, которая состоится в Овальном кабинете в Белом доме. Об этом сообщил телеканал CNN.
По его данным, супруга Трампа получила приглашение от жены действующего американского лидера Джо Байдена Джилл, но от встречи она откажется. Мероприятие является частью традиции передачи власти в США и «символический жестом».
Причиной отказа Мелании Трамп от встречи стал жесткий график и презентация ее мемуаров. Окружение избранного американского лидера уговаривает ее посетить Овальный кабинет, чтобы в лучшем свете продемонстрировать новую администрацию.
Ранее профайлер Илья Анищенко предположил, что у Трампа все хорошо складывается в политическом плане, но есть проблемы в семейной жизни. Специалист обратил внимание, что супруга республиканца дистанцируется от него и неестественно улыбается.