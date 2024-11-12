Жена Трампа не пойдет на знаковую встречу с Байденами

CNN: супруга Трампа откажется от встречи с Байденами в Белом доме

Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания не придет на встречу с четой Байденов, которая состоится в Овальном кабинете в Белом доме. Об этом сообщил телеканал CNN .

По его данным, супруга Трампа получила приглашение от жены действующего американского лидера Джо Байдена Джилл, но от встречи она откажется. Мероприятие является частью традиции передачи власти в США и «символический жестом».

Причиной отказа Мелании Трамп от встречи стал жесткий график и презентация ее мемуаров. Окружение избранного американского лидера уговаривает ее посетить Овальный кабинет, чтобы в лучшем свете продемонстрировать новую администрацию.

Ранее профайлер Илья Анищенко предположил, что у Трампа все хорошо складывается в политическом плане, но есть проблемы в семейной жизни. Специалист обратил внимание, что супруга республиканца дистанцируется от него и неестественно улыбается.