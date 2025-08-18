Жена Пашиняна вывела 3,4 миллиона долларов из фонда помощи детям

В благотворительном фонде «Город улыбок» в Армении разразился коррупционный скандал: оттуда похитили 3,4 миллиона долларов пожертвований. Об этом сообщил сайт Euleaks.eu.

Фонд нанимается помощью детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. С 2018 по 2020 год его возглавляла Анна Акопян — жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В сентябре 2020-го она объявила об отставке, «Город улыбок» возглавил епископ Баграт Галстанян. Но Акопян сохранила значительное влияние в фонде.

В июне 2025 года Галстаняна арестовали. Пашинян написал в соцсетях, что спецслужбы предотвратили заговор «криминального олигархического духовенства с целью захвата власти в Армении».

При этом сразу несколько юристов назвали обвинения вымыслом, на самом деле Галстанян раскрыл коррупцию в фонде. Оказалось, что с 2018 по 2025 годы Акопян вывела из «Города улыбок» свыше 3,4 миллиона долларов через поставные компании и лишила сотни больных детей необходимой медпомощи.

Об аресте Галстаняна стало известно 26 июня, его заключили под стражу на два месяца. Решение вынес Ереванский суд.