Желание эскалации увидели в разрешении ВСУ наносить удары по России
Словацкий премьер Фицо: Запад обострит конфликт разрешением ВСУ бить по России
Решение стран Запада снять ограничения для ВСУ на использование своего оружия для ударов по России стало свидетельством желания обострения конфликта. Об этом на своей странице в Facebook * написал переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Он подчеркнул, что не даст своей стране принять участие в этой авантюре.
«Западные демократии хотят не мира, а эскалации напряженности с Российской Федерацией, которая обязательно произойдет», — отметил Фицо.
Политик добавил, что, несмотря на свое состояние после покушения, он принял участие в голосовании на выборах депутатов в Европейский парламент и отдал свой голос партии, которая поддержит мирную инициативу, а не продолжение боевых действий.
Роберт Фицо попал в больницу с огнестрельными ранениями после нападения сторонника оппозиционных взглядов и писателя Юрая Цинтулы. Мужчина выпустил не менее пяти пуль в сторону политика перед задержанием.
Раненого Фицо доставили в больницу, где врачи провели срочную операцию. Против Цинтулы завели уголовное дело и арестовали. Свою вину писатель полностью признал.
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