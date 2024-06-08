Желание эскалации увидели в разрешении ВСУ наносить удары по России

Словацкий премьер Фицо: Запад обострит конфликт разрешением ВСУ бить по России

Фото: РИА «Новости»

Решение стран Запада снять ограничения для ВСУ на использование своего оружия для ударов по России стало свидетельством желания обострения конфликта. Об этом на своей странице в Facebook * написал переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он подчеркнул, что не даст своей стране принять участие в этой авантюре.

«Западные демократии хотят не мира, а эскалации напряженности с Российской Федерацией, которая обязательно произойдет», — отметил Фицо.

Политик добавил, что, несмотря на свое состояние после покушения, он принял участие в голосовании на выборах депутатов в Европейский парламент и отдал свой голос партии, которая поддержит мирную инициативу, а не продолжение боевых действий.

Роберт Фицо попал в больницу с огнестрельными ранениями после нападения сторонника оппозиционных взглядов и писателя Юрая Цинтулы. Мужчина выпустил не менее пяти пуль в сторону политика перед задержанием.

Раненого Фицо доставили в больницу, где врачи провели срочную операцию. Против Цинтулы завели уголовное дело и арестовали. Свою вину писатель полностью признал.

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