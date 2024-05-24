Жаждет реванша. Кто сведет счеты с Зеленским?

Информационная повестка Украины наполнится сообщениями об окончании легитимности занимающего пост президента страны Владимира Зеленского. Это станет местью бывшего главы государства Петра Порошенко, который до сих пор не простил поражения на выборах 2019 года, заявил в эфире YouTube-канала «Вышка» украинский политолог Андрей Золотарев.

Он пояснил, что Порошенко станет прокачивать тему «просроченного президента» за счет подконтрольных ему журналистов и политических экспертов

«Он жаждет реванша. Поэтому свести счеты с командой Зеленского для него — святое дело», — заявил Золотарев.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Но сам политик заявил, что придерживается другого мнения и рассматривает окончание своих полномочий только после снятия действующего в стране военного положения, который запрещает проведение выборов всех уровней.

Председатель Совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук заявил, что после потери легитимности Зеленский не может представлять страну на международных переговорах. Он добавил, что все подписанные им документы в качестве президента не получат юридической силы.