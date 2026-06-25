«Жалобно кричала». Тиктокеры перешли черту и едва не скормили модель акулам

Блогер бросил манекенщицу в воду и поймал на нее акулу в США

Популярный американский блогер использовал манекенщицу в качестве приманки для ловли акул. Он бросил девушку в воду, на нее отреагировала крупная хищница, сообщило издание Daily Mail .

Организатором экстремальной съемки стал инфлюенсер Энтони Доусон. Он уговорил 26-летнюю модель Сиси Роуз поучаствовать в создании шок-контента.

Девушке крепко связали лодыжки канатом, прикрепили к ней тушку мертвой рыбы в качестве приманки и бросили в воду.

Роуз мирно качалась на волнах, пока к ней не приблизилась акула.

Хищник заглотил наживку и резко потащил модель на глубину. Она пробыла под водой около двух минут — присутствовавшие на съемке рассказали, что девушка «жалобно кричала».

Запасного плана у блогера не было. Ему пришлось вытягивать Роуз обратно к пирсу с помощью обычной рыболовной удочки.

В результате никто серьезно не пострадал, однако на ногах манекенщицы остались глубокие ссадины и порезы от веревки.

Кадры трюка собрали 10 миллионов просмотров.