«Жалкая разжигательница войны, обожающая оружие и одержимая ненавистью к России. Она постоянно подливает масло в огонь и без того кровавого конфликта, в котором Евросоюз и Великобритания со Штатами сделали все возможное, чтобы он не останавливался», — написали авторы статьи.

В воскресенье, 25 мая, Каллас призвала усилить международное давление на Россию после ударов по украинским военным объектам. По мнению итальянских журналистов, эти ее действия лишь усиливают напряженность.

Ранее RT привел слова Каллас о том, что ЕС сосредоточится на проектах по «продвижению демократии», чтобы хотя бы частично заместить американское Агентство по международному развитию (USAID) в странах третьего мира.