Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали в Папуа-Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на данные геологической службы США (USGS).

По предварительной информации, подземные толчки зафиксировали в 56 километрах к югу от города Пангуна на острове Бугенвиль. Очаг залегал на глубине 49,8 километра.

Отмечается, что угроза цунами не объявлялась. На данный момент никакой информации о пострадавших и разрушениях при землетрясении не поступало.