Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали в Папуа-Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на данные геологической службы США (USGS).
По предварительной информации, подземные толчки зафиксировали в 56 километрах к югу от города Пангуна на острове Бугенвиль. Очаг залегал на глубине 49,8 километра.
Отмечается, что угроза цунами не объявлялась. На данный момент никакой информации о пострадавших и разрушениях при землетрясении не поступало.
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