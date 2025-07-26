Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в южной части Тихого океана

Вблизи австралийского острова Маккуори в южной части Тихого океана 26 июля произошло землетрясение силой 6,2 балла. Об этом сообщила геологическая служба США .

Подземные колебания наблюдались в 16:15 по всемирному координированному времени (UTC), или в 19:15 по московскому времени. Сейсмологи установили глубину очага землетрясения — около 10 километров. По оперативной информации, угроза возникновения цунами отсутствует. Подробности происшествия уточняются.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Филиппинах, в двух километрах от муниципалитета Паданг. Очаг располагался на глубине 25,7 километра.