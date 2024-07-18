Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Японии
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья Японии. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные Главного метеорологического агентства страны.
Подземные толчки зафиксировали в районе острова Хатидзедзима в Филиппинском море. Очаг землетрясения находился на глубине 100 километров.
Отмечается, что угрозы образования цунами нет. Никакой информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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