Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья Японии. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные Главного метеорологического агентства страны.

Подземные толчки зафиксировали в районе острова Хатидзедзима в Филиппинском море. Очаг землетрясения находился на глубине 100 километров.

Отмечается, что угрозы образования цунами нет. Никакой информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Дотапались. Hamster Kombat открыл лазейку для мошенников

«Сейчас нас всех тут порежут». Житель Чечни устроил перепалку на пляже в Мариуполе

Жаркие, грязные, не наши. Олимпийцы искупаются в парижских нечистотах

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте