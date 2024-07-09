Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Перу
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в прибрежной зоне Перу. Об этом сообщил сайт Еl Сomercio со ссылкой на пресс-службу Геофизического института страны.
Отмечается, что специалисты зафиксировали подземные толчки в 74 километрах к югу от района Ломас в провинции Каравели, где проживают более 30 тысяч человек. Эпицентр залегал на глубине 32 километров.
На данный момент информации о пострадавших или разрушениях при землетрясении нет, сообщили «Известия».
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