Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Перу

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в прибрежной зоне Перу. Об этом сообщил сайт Еl Сomercio со ссылкой на пресс-службу Геофизического института страны.

Отмечается, что специалисты зафиксировали подземные толчки в 74 километрах к югу от района Ломас в провинции Каравели, где проживают более 30 тысяч человек. Эпицентр залегал на глубине 32 километров.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях при землетрясении нет, сообщили «Известия».

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