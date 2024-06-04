Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Грузии

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали на севере Грузии около города Они в крае Рача. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Национального центра сейсмического мониторинга.

По предварительным данным, эпицентр находился в высокогорном районе Грузии у села Ири. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что на данный момент никакой информации о пострадавших и разрушениях при землетрясении не поступало.

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