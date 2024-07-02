Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали у побережья Японии
Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 возле побережья Японии. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на представителей Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Сидзуока. Очаг залегал на глубине 472 километра.
Угрозу цунами не объявляли. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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