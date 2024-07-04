Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге островной дуги Кермадек в Новой Зеландии. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в 461 километрах от города Хикс Бэй, в котором проживают более 1,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что на данный момент информации о разрушениях и пострадавших при землетрясении нет.