Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Перу | 360°

Мир 02 мая 2024, 12:34 Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Перу

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Перу. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 45 километрах к северо-востоку от города Абанкай, в котором проживают более 55 тысяч человек.

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Отмечается, что на данный момент дополнительной информации о жертвах и разрушениях не поступало.