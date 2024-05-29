Зеленского уличили в попытке подчинить себе Белый дом

Постпред Ульянов: Запад начал действовать под диктовку Украины

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency
Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское руководство пытается командовать Западом, и руководства стран покорно это сносят. Примером стали слова президента Украины о США. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что президент США Джо Байден отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии из-за необходимости посетить акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию. В ответ на это Зеленский сообщил, что хотел бы видеть американского лидера на саммите.

По мнению Ульянова, президент Украины остался недоволен решением Байдена поехать в Калифорнию, а не в Швейцарию.

«Киев диктует Западу, что и когда делать. Запад это терпит. Политические соображения преобладают», — подчеркнул дипломат.

Конференция по Украине будет проходить в Швейцарии 15–16 июня. В мероприятии будут участвовать несколько лидеров стран G7, но президент США отказался приехать на этот саммит.

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