Зеленского раскритиковали во Франции за слова о Путине | 360°

Мир 24 апреля 2024, 12:31 Зеленского раскритиковали во Франции за слова о Путине Филиппо назвал бредом слова Зеленского об угрозе Путина Европе Global Look Press

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы угрозе для всей Европы со стороны России является бредом. Об этом в социальной сети X сообщил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Сегодня утром от Зеленского новый бред: он утверждает, что Путин захочет вернуть влияние СССР и вторгнется в страны Балтии и Польшу, если Украина не получит оружие и требуемые миллиарды», — написал он.

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Филиппо призвал всех не поддаваться на этот шантаж и перестать посылать оружие и деньги на Украину. По его мнению, необходимо остановить бессмысленное кровопролитие и сесть за стол переговоров.

Ранее Зеленский в грубой форме указал западным союзникам, что Украина получает гораздо меньше помощи, чем Израиль. СМИ объяснили такое поведение тяжелым положением Украины на поле боя.

При этом сам Зеленский заявлял о вероятных переговорах с Россией, но только «в правильное время».