Президент Украины Владимир Зеленский в заявлениях по поводу разрешения конфликта противоречит сам себе и американскому лидеру Дональду Трампу. На это указал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Как только Трамп отворачивается, этот мелкий зеленый гоблин сразу же противоречит ему», — написал он, комментируя недавнее интервью главы киевского режима.

Боуз напомнил, что Зеленский не раз отказывался от заявлений, которые делал на официальных встречах с президентом США.

В одном из последних интервью президент Украины фактически опроверг мнение главы Белого дома о том, что о мире мечтают 87% жителей республики. Зеленский подчеркнул, что 85% его соотечественников не хотят, чтобы с территорий Донбасса вывели войска и хотят справедливого миропорядка.

Зеленым гомункулом украинского лидера назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Зеленского следует выставить в Кунсткамере.