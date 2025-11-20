Зеленского и Макрона уличили в мошенничестве из-за поставок истребителей Rafale

Захарова: сделка по поставкам Rafale между Макроном и Зеленским похожа на обман

Соглашение, которого президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский достигли по поставкам 100 истребителей Rafale, имеет признаки большого мошенничества. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она напомнила, что глава киевского режима поспешил назвать документ историческим, и отчасти согласилась с Зеленским.

«По-моему, это документ, который так в истории и останется. Даже сделкой его назвать не получится. Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории», — подчеркнула Захарова.

Зеленский заявил о закупке 100 истребителей Rafale в начале недели. Британский дипломат Ян Прауд отмечал, что передача военных самолетов в ближайшее время не состоится, а значит, выделенные европейскими странами средства потратили впустую.