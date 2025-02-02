Зеленский захотел переговоров с Россией после встречи с Трампом

Контакты с Россией начнутся после того, как состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в интервью агентству The Associated Press.

Зеленский отметил, что в переговорах по урегулированию конфликта должны участвовать Россия, Украина и Соединенные Штаты.

«После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, у представителей Украины и США в скором времени пройдут личные встречи, посвященные разработке более детальных соглашений.

Ранее украинские паблики сообщили, что в офисе Зеленского хотят согласовать стратегию переговоров до встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Такие планы прозвучали после того, как стало известно о подготовке в США к телефонному разговору лидеров стран.