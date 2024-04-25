Зеленский признал, что не всем понравится исход конфликта на Украине | 360°

Мир 25 апреля 2024, 07:35 Зеленский признал, что не всем понравится исход конфликта на Украине Fox News: Зеленский заявил, что исход конфликта Украины с РФ устроит не всех РИА «Новости»

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Независимо от того, чем завершится конфликт между Украиной и Россией, его исход устроит не всех. Украинский президент Владимир Зеленский заявил об этом в эфире телеканала Fox News.

«Я не знаю, как это будет. Я не уверен, что все будут счастливы», — сказал он.

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Владимир Зеленский поблагодарил конгресс США за принятие закона о пакете иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов. Примерно две трети этих денег, 61 миллиард долларов, направят на поддержку Украины.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предупредил, что украинцы получат лишь «крохи с барского стола». По его словам, до страны дойдут 7,8 миллиарда долларов, которые разрешат потратить только на зарплаты бюджетникам и госслужащим. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый пакет американской помощи поставил крест на развитии Украины.