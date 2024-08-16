Зеленский предложил ратифицировать Римский статут

Украина может ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда ООН спустя почти четверть века после его подписания. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о его признании, сообщила Lenta.ru .

Информация о законопроекте появилась в базе данных украинского парламента. Зеленский предложил депутатам внести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы с тем, чтобы они соответствовали нормам Римского статута. В пояснительной записке он уточнил, что это позволит обеспечить преследование за наиболее тяжкие международные преступления, в том числе против человечности и геноцид.

В январе 2000 года Украина подписала Римский статут, но до сих пор не ратифицировала его. Председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович объяснил RT, что руководство страны затягивало процесс из страха понести наказание за преступления в Донбассе.