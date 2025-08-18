Зеленский потребовал «все» на переговорах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал все в ответ на вопрос журналистки о возможных гарантиях безопасности США.

По словам украинского лидера, безопасность Украины должна состоять из сильной армии и гарантий со стороны европейских стран и США.

«Все», — сказал Зеленский, имея ввиду и американское вооружение, и разведанные.

Президент Украины обратил внимание, что готов покупать оружие у США благодаря Европе, которая направляет для ВСУ транши по нескольким программам.

До этого Зеленский выразил готовность к трехсторонним переговорам с президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.