Зеленский потребовал «все» на переговорах с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал все в ответ на вопрос журналистки о возможных гарантиях безопасности США.
По словам украинского лидера, безопасность Украины должна состоять из сильной армии и гарантий со стороны европейских стран и США.
«Все», — сказал Зеленский, имея ввиду и американское вооружение, и разведанные.
Президент Украины обратил внимание, что готов покупать оружие у США благодаря Европе, которая направляет для ВСУ транши по нескольким программам.
До этого Зеленский выразил готовность к трехсторонним переговорам с президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.