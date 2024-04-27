Зеленский назвал дедлайн для Украины без помощи США | 360°

Мир 27 апреля 2024, 09:34 Зеленский назвал дедлайн для Украины без помощи США Politico: Зеленский заявлял Джонсону, что Украина продержится до марта-апреля Global Look Press

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Без американской военной помощи Украина сможет продержаться максимум лишь до начала мая. Такой дедлайн назвал президент страны Владимир Зеленский на встрече со спикером палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном в декабре, сообщила со ссылкой на источники газета Politico.

«Март или апрель», — указал он на встрече тет-а-тет в кабинете Джонсона.

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Этот прогноз, по оценке источников издания, оказал влияние на решение спикера принять меры, чтобы законопроект о 60,6 миллиарда долларов для Украины преодолел палату представителей, контролируемую республиканцами.

Встреча с Зеленским придала Джонсону уверенность в необходимости рискнуть постом спикера ради отправки новой поддержки, отметили собеседники издания.

После разговора с Зеленским Джонсон поручил своему аппарату на всякий случай подготовить к обозначенному сроку рабочий законопроект. Подготовкой занимался помощник Джонсона по национальной безопасности Джон Ходжес.