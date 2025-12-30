Украинскую армию численностью в 800 тысяч человек могли бы содержать союзники страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его слова привело издание «Новости.LIVE».

Глава киевского режима подчеркнул, что поддержка вооруженных сил очень важна. Сильную армию он назвал пунктом номер один.

«Это средства, заработная плата. Это очень важно, и мы рассчитываем на наших партнеров», — заявил Зеленский.

Он также отмечал, что размещение американских военных на территории Украины стало бы сильной гарантией безопасности государства. Украинский лидер добавил, что обсуждал такую возможность с главой Белого дома Дональдом Трампом.