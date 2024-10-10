«Затронет и Россию». Эколог раскрыл причины появления урагана «Милтон»

Рыбальченко: ураган «Милтон» заденет и Россию, это связано с изменениями климата

В американском штате Флорида, на который в ближайшее время обрушит небывалую мощь ураган «Милтон», объявили обязательную эвакуацию из-за возможного наводнения. Причиной разрушительного ветра стало изменение климата, которое затронет и Россию. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на эколога Илью Рыбальченко.

Миллионы людей уже покинули свои дома, остальным не хватило бензина на опустевших автозаправках. Как сообщают метеорологи, ураган обрушится на восточное побережье уже сегодня.

Город Тампа первым примет удар стихии. В штат уже направили бензовозы в сопровождении полиции, но хайвей не справляется с потоком машин.

В Тампе люди обшивают здания фанерой, возводят ограждения, раскладывают мешки с песком перед входом домов, но местные журналисты предупреждают, что вряд ли это поможет. В ряде районов уровень воды может подняться до девяти футов (около трех метров).

«Мы должны понимать, что появление этого урагана — это следствие серьезнейших климатических изменений, и эти изменения, безусловно, затронут Россию. Хотя бы то, что мы столкнулись с такой непривычно теплой осенью для нашей страны», — заявил российский эколог Илья Рыбальченко.

Ураган «Милтон» уже приблизился к западному побережью Флориды и принес ветер с сильными дождями. Губернатор Рон Десантис призвал жителей эвакуироваться, если еще безопасно.