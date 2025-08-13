Заторможенная речь Зеленского на пресс-конференции с Мерцем вызвала вопросы

Зеленский явился на пресс-конференцию с Мерцем в невменяемом состоянии

Состояние украинского лидера Владимира Зеленского на пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца напугало и вызвало вопросы у зрителей трансляции. Политика заподозрили в прикладывании к бутылке после беседы с президентом США Дональдом Трампом.

В социальной сети X пользователи написали, что украинский лидер, вероятно, выпил достаточно много и не может устоять на ногах.

«Зеленский настолько пьян, что не понимает, где находится», — заявил один из зрителей.

На опубликованных кадрах у украинского лидера очень заторможенная речь и реакция на вопросы журналистов. В результате за него пришлось отвечать канцлеру Германии.

В частности, Мерц объявил, что Украина готова обсудить вопрос утраченных территорий при условии заморозки конфликта на линии соприкосновения. Он добавил, что европейские страны оставили за собой право не давать юридическое признание новым российским регионам.

При этом еще накануне Зеленский всячески отрицал возможность уступок территорий, ссылаясь на главный закон страны.