Затонувший 74 года назад самолет Pan American обнаружили у берегов Пуэрто-Рико

Обломки самолета Pan American, потерпевшего крушение 11 апреля 1952 года, найдены на дне Атлантического океана у северного побережья Пуэрто-Рико. Об этом сообщил сайт Zvezdanews со ссылкой на CNN.

По данным представителей Air/Sea Heritage Foundation, самолет выполнял рейс в Нью-Йорк, когда у него отказал двигатель. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку на воду. Спаслись только 17 пассажиров, остальные 52 погибли.

Известно, что на борту были плоты и спасательные жилеты для всех пассажиров. Однако из-за паники и языкового барьера люди не смогли ими воспользоваться. После этой катастрофы в авиаотрасли ввели обязательные предполетные инструктажи о действиях при аварии на воде.

Обломки были обнаружены еще в июне 2026 года с помощью подводного дрона, но стало это известно только сейчас. Air/Sea Heritage Foundation отказался от извлечения частей самолета со дна, объяснив это возможным наличием останков погибших на месте крушения. Фонд сотрудничает с правительством Пуэрто-Рико для защиты места катастрофы и выступает за создание мемориала в память о погибших.