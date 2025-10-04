Заслуженный строитель Овеян заметил, что Армения имеет потенциал стать важным центром ЕАЭС

Армения может стать ключевым узлом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если улучшит логистику и контроль качества, считает заслуженный строитель России и президент Союза армян Тюменской области Абрам Овеян. Он прокомментировал итоги заседания Евразийского межправительственного совета 30 сентября, написала «Москва.ру» .

Овеян поддержал идею премьер-министра России Михаила Мишустина об усилении контроля качества продукции. Он подчеркнул, что армянскому бизнесу нужны инвестиции в производство и улучшение контроля качества для сохранения позиций на рынках ЕАЭС.

«Необходимо вернуться к курсу на взаимовыгодное партнерство с Россией и другими членами ЕАЭС», — отметил Овеян.

Он также предложил включить Грузию в ЕАЭС, чтобы ликвидировать изоляцию Армении и создать сплошной территориальный контур Таможенного союза. Однако это зависит от решения грузинского народа и правительства.