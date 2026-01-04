Бойцы американского спецназа «Дельта» во время захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро не получили никакого сопротивления, потому что армия предварительно подавила все главные боевые точки и военные объекты. Об этом в комментарии Daily Storm заявил ветеран группы «Альфа» Игорь Сенин.

Он подчеркнул, что операция американцев оказалась хорошо продуманной, но на сам захват лидера страны спецназ прибыл, когда сопротивляться было уже некому.

«То есть они, в принципе, зашли в здание, которое было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», — пояснил Сенин.

Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин заявил, что по сравнению с американской группой российский спецназ имеет больший опыт, потому что справлялся с реальными террористами и боевиками. Также он добавил, что до Венесуэлы никогда не слышал об американских бойцах из «Дельты».

«Хотелось бы с ними где-то встретиться. Я имею в виду на поле боя или еще какой-нибудь операции», — добавил собеседник журналистов.

Оба ветерана заявили, что без особого труда могли провести операцию по захвату украинского лидера Владимира Зеленского. Но такого приказа не получили. Они пояснили, что это связано с соблюдением Россией норм международного права и тем, что Зеленский нужен для мирных переговоров.

О том, что в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены принимали участие подразделения американского спецназа «Дельта» и агенты ФБР, сообщил телеканал CNN. Лидера Боливарианской Республики доставили в США на военном корабле Iwo Jima.

Из опубликованного президентом Дональдом Трампом снимка следует, что Мадуро перевозили в условиях сенсорной депривации, надев большие наушники и закрыв глаза светонепроницаемой пластиной. Таким образом действовали надзиратели тюрем в Гуантанамо и Абу-Грейбе, заставляя заключенных терять чувства времени и пространства.