Защищавший Кеннеди агент Секретной службы США умер на 94-м году жизни

Агент Секретной службы США, который охранял 35-го президента Америки Джона Кеннеди в день его убийства и пытался собой заслонить его супругу Жаклин, скончался в своем доме на 94-м году жизни. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Клинт Хилл, агент Секретной службы, побежавший под пулями, чтобы заслонить президента Джона Кеннеди и первую леди 22 ноября 1963 года в Далласе, скончался», — заявили журналисты.

В день убийства Хилл защищал жену политика. Перед покушением он был в машине, ехавший за президентским автомобилем. Когда начали стрелять, охранник выскочил из своего авто и запрыгнул в транспорт Кеннеди, прикрыв своим телом первую леди и раненого главу государства.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиральди заявил, что Израиль может быть причастен к убийству Кеннеди. Специалист отметил, что эта теория до сих пор жива в США.