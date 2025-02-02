Зарезавшего невесту после свадьбы американца задержали в Мексике после 13 лет поисков

Включенного в список ФБР самых разыскиваемых убийц Арнольдо Хименеса задержали в Мексике после 13 лет поисков. Об этом сообщил телеканал CBS News .

Жертвой американца стала невеста Эстрелла Каррера, с которой он расправился через несколько часов после свадьбы в Чикаго в 2012 году.

Тело девушки в праздничном платье нашли в ванной ее квартиры. С заявлением в полицию о пропажи Карреры обратились родные, когда она не пришла забрать двоих детей.

Следователи ФБР установили, что Хименес расправился с невестой в своей машине, а после затащил труп в квартиру и уехал. После этого он связался с сестрой, которой сообщил, что оставил свою невесту истекать кровью.

Быстро найти Хименеса следователи не смогли и 2019 году включили его в список самых разыскиваемых убийц.

После задержания в Мексике американца экстрадируют домой, где он предстанет перед судом.

В начале ноября прошлого года следователи ФБР задержали 84-летнего жителя Миннесоты по делу об убийстве 50-летней давности. Криминалисты установили его причастность к расправе над 25-летней девушке Мэри Шлейс, чье тело нашли на перекрестке городка Спринг-Брукс в 1974 году. Для выхода на убийцу криминалисты использовали генетическую экспертизу.